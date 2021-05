Thomas Pesquet à bord de l’ISS : ses premières impressions

Onze personnes sans masques autour d'une table partageant un repas, le rêve de tous les Terriens. Dans l'espace, c'est possible car ils sont vaccinés. Depuis son arrivée, Thomas Pesquet nous a partagé son quotidien. Ce vendredi matin, il nous a raconté ses premiers jours dans la station spatiale. Lors d'une interview, il a répondu à plusieurs questions. "C'est un vrai plaisir de se retrouver ici, c'est un peu ma deuxième maison", a-t-il lancé. Ils sont actuellement onze astronautes à bord, deux fois plus que d'habitude. Quatre devraient redescendre sur Terre ce week-end. En attendant, il a fallu organiser le quotidien. Avec six couchettes pour onze membres de l'équipage, cela veut dire qu'il y en a cinq qui campent. Mais la chose la plus difficile d'après Thomas Pesquet, c'est qu'"on a un système de toilettes côté russe, et des toilettes côté américains. Donc ça ne fait que deux pour onze personnes". A noter que le deuxième séjour de Thomas Pesquet devrait durer 185 jours. Additionné aux 196 jours de sa première mission, à son retour il sera le Français à avoir passé le plus de temps dans l'espace.