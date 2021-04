Thomas Pesquet dans l'ISS : ce qui l'attend dans les prochaines heures

Le décollage de Thomas Pesquet s'est déroulé exactement comme prévu. Pour Jérôme Garro, qui a suivi en direct l'événement, à cinq kilomètres à peine du pas de tir, l'émotion est très vive. La puissance de la fusée à son départ s'est fait ressentir avec la terre qui tremblait et l'air qui vibrait. C'était aussi un moment très délicat suivi par la famille, notamment la compagne de Thomas Pesquet. "J'avais les yeux pleins de larmes et j'essayais juste de ne rien louper. Il y avait la famille et les amis autour de moi, c'était un moment que je voulais partager", a confié Anne Mottet. Mais ce n'est pas tout à fait fini, car il y a encore une étape importante qui se déroulera samedi. La capsule Crew Dragon de Thomas Pesquet doit s'arrimer à la Station spatiale internationale. C'est encore un passage très important qui sera très suivi aux Etats-Unis. Cela fait près d'un an que les Américains peuvent de nouveau envoyer par eux-mêmes des hommes dans l'espace. C'est une grande fierté dans le pays.