Pesquet sur son retour dans l'espace en 2021 : "L’entraînement va débuter très rapidement"

Après sa première expérience de 2016-2017, Thomas Pesquet va retourner dans la Station spatiale internationale fin 2021 pour une nouvelle mission de six mois. L'Agence spatiale européenne (Esa) a confirmé l'information jeudi soir. Comme la première fois, l'objectif du spationaute français sera de réaliser des dizaines d'expériences scientifiques. "L'entraînement va débuter très rapidement", a expliqué Thomas Pesquet vendredi matin. "La 2e fois, ça va plus vite. J'espère qu'en 18 mois, cela pourra être fait. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de réapprendre depuis le début. Mais ça va quand même être beaucoup de boulot pour retourner là haut. Il y a énormément de travail à bord de la station ", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.