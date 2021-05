Thomas Pesquet échange depuis l’espace avec des élèves

En direct de la Station spatiale internationale, à 420 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique, Thomas Pesquet échange avec des lycéens. Les élèves ont huit minutes top chrono pour lui poser des questions bien choisies : "quel est le déroulement de votre journée ?", "en tant que Normand, quel est votre fromage préféré ?", "l'espèce humaine peut-elle se reproduire dans l'espace ?", "cela vous fait quoi d'être nommé commandant de bord de l'ISS ?". Les élèves ont rédigé eux-mêmes les questions et ils ne sont pas déçus des réponses. Cet échange entre Thomas Pesquet et des lycéens est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Mais c'est aussi un rêve pour ces jeunes de l'établissement Jean-Moulin aux Andelys (Eure). "On espère sincèrement pouvoir recommuniquer avec lui dans la vraie vie et le voir", lance un élève. Le challenge est donc réussi, une fierté pour Didier Bruriaud, le professeur qui les a suivis. Dans l'Hexagone, dix lycées échangeront avec Thomas Pesquet durant son séjour dans l'espace.