Thomas Pesquet : et maintenant, objectif Lune

C'est un Thomas Pesquet dans une forme olympique qui est arrivé mardi soir à l'aéroport de Cologne. "Ça va très bien, j'ai eu quelques heures pour me remettre de l'amerrissage qui s'est bien passé cette fois-ci", confie-t-il. Seize heures auparavant, le Français devait être porté pour sortir de sa capsule à son arrivée en Floride. Il se tient désormais debout sans aide et redécouvre avec bonheur les joies de la vie sur Terre. Quand on lui demande ce dont il a envie, il répond : "j'ai envie d'une bonne douche premièrement et ça c'est une expérience qui va être spéciale je pense. Et puis, une bonne nuit dans un bon lit, un café et un petit-déjeuner". Dès l'arrivée de l'avion, la première à monter à bord fut bien sur la compagne de Thomas Pesquet pour des retrouvailles à l'abri des regards. Ils vont enfin pouvoir passer du temps en famille mais l'astronaute rêve déjà de repartir. "On est un peu là pour être des explorateurs", dit-il. "Si demain il y a une destination plus lointaine, on sera tous heureux d'y aller", rajoute l'astronaute. Pas de blues de l'espace pour Thomas Pesquet, juste la joie d'être redevenu un terrien.