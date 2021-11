Thomas Pesquet : le récit en images de son retour sur Terre

Le V de la victoire pour Thomas Pesquet. Il est 5h du matin dans le Golfe du Mexique, les quatre membres de la mission SpaceX sont installés sur des chaises longues, car leurs muscles sont affaiblis par 199 jours d'apesanteur. Avant que l'équipe médicale ne l'emmène pour un premier contrôle, l'astronaute français a fait signe que tout allait bien, malgré la fatigue, et le sourire revient vite. Le retour sur Terre a commencé lundi soir avec le désamarrage de la capsule Dragon. Alors qu'elle s'éloigne, on voit Thomas Pesquet qui prend les dernières photos de la Station Spatiale Internationale. Et voici l'étape la plus dangereuse de la mission : la capsule Dragon va entrer dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 28 000 km/h. Puis les parachutes s'ouvrent et toute la NASA applaudit. Quelques instants auparavant, Thomas Pesquet avait publié un dernier message sur Twitter : "une fierté d'avoir représenté encore une fois la France. La prochaine fois, la Lune ?". L'astronaute doit bientôt s'envoler pour Cologne où l'attendent trois semaines de tests médicaux et d'exercices physiques intenses pour s'habituer de nouveau aux lois de la gravité.