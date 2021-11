Thomas Pesquet : les détails de son retour sur Terre

Thomas Pesquet a passé sa dernière nuit dans la station spatiale à regarder les étoiles. Ses valises sont prêtes, à 20 heures ce lundi soir, il va entrer dans sa capsule Crew Dragon. L'équipage va faire un tour de la station pour la photographier sous tous ses angles, puis le vaisseau va tomber comme un météore vers la Terre, ou plus exactement vers la mer. La capsule amerrira à quatre heure du matin au large des côtes de Floride. Un bateau de SpaceX la hissera à son bord et l'équipage sera alors pris en main par les médecins. Le Français a déjà connu un retour sur Terre en 2017, il sait ce qui l'attend. Retrouver la gravité terrestre est douloureux, les pieds qui n'ont pas touché le sol depuis six mois font mal, l'équilibre est précaire, la tension est basse et le dos est douloureux. A Cologne (Gers), l'astronaute retrouvera des plaisirs simples de terrien : prendre une douche, manger du fromage avec du pain frais, sentir l'air sur son visage, tout ce qui lui a manqué pendant six mois dans l'espace.