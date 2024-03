Thriller écologique : "La Promesse Verte"

La déforestation, les animaux et les habitants chassés de leurs terres, voici les conséquences directes du business de l'huile de palme en Indonésie. "La Promesse Verte" est une fiction engagée. Ce jeune militant injustement emprisonné et le combat de sa mère pour le sauver ont d'autres ambitions que le pur divertissement. Pour découvrir qui se cache derrière ce film, rendez-vous dans un champ avec le réalisateur. Il est aussi à l'aise avec une pelle qu'une caméra. Édouard Bergeon, fils d'agriculteur, journaliste et cinéaste, avait raconté le suicide de son père dans un premier film. Aujourd'hui, il s'inspire encore de lui. Réaliser un film ou planter des arbres avec des enfants, il fait les deux. L'important pour ce réalisateur est d'éduquer le grand public. "Il aime la transmission, il aime faire passer des messages", confie l'actrice Alexandra Lamy. La Promesse Verte est un film très documenté qui nous rappelle que chaque jour la planète perd l'équivalent de onze terrains de football de forêts tropicales. TF1 | Reportage S. de Vaissière, Q. Danjou