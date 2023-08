Ticket de caisse : celui-ci change aujourd'hui

Votre ticket de caisse automatiquement imprimé, c'est terminé. Rassurez-vous, comme toutes règles, il y a des exceptions. Pour les produits sous garanties ou pour vos dépenses à l'hôtel et au restaurant, le ticket reste automatique. En revanche, au supermarché, non ! Et pour que vous ne ratiez pas l'information, celui-ci l'a affiché en grand dès l'entrée. Mais ici, la majorité des clients sont des habitués munis d'une carte de fidélité, et donc déjà accoutumés aux tickets dématérialisés. Depuis un an, cet hypermarché a tout de même déjà économisé 500 kilos de papier. "Aujourd'hui, nous utilisons 75 rouleaux de caisse par semaine. L'année dernière, nous étions à 115. Cela fait une économie de 2 500 euros sur l'année", explique Samantha Betard, responsable de caisse au supermarché "Super U" d'Olonne-sur-Mer (Vendée). Et avec la mesure, il prévoit 2 000 euros supplémentaires économisés. Pour ce qui est des services, là, le ticket est désormais imprimé automatiquement si le montant dépasse 25 euros. Quant aux tickets de paiements refusés, eux, seront toujours imprimés systématiquement. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou Du Cosquer, M. Derre