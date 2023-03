Ticket de caisse, trop utile en ce moment pour être supprimé

A peine sortis du supermarché, c'est une habitude, René et Francine inspectent leur ticket de caisse. "On essaie de contrôler tous les prix", "J'arrive à la maison des fois avec la calculette et je recompte pour voir s'il n'y a pas d'erreur", témoignent des clients. Les 30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année dans l'Hexagone auraient dû disparaître au 1er avril. Mais le gouvernement a décidé d'appliquer cette loi à la fin de l'été. L'objectif est de rassurer les consommateurs face à l'inflation. D'après une étude, 76% des Français continueront à réclamer leur ticket de caisse, notamment pour leurs courses alimentaires. Dans ce supermarché, l'hôtesse vous laisse le choix : il y a les connectés, et ceux qui ne changeront pas leurs habitudes. Le ticket de caisse digital sera bientôt privilégié. Mais rassurez-vous, il sera toujours disponible pour ceux qui demandent, explique Marion Courtin, responsable marketing. Supprimer le ticket de caisse est avant tout écologique et permettrait de préserver nos forêts. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia