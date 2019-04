Tiger Woods, un come-back remarquable

Après onze années sans gagner le moindre titre majeur, des problèmes de drogues et des affaires extra-sportives, Tiger Woods est revenu en force. Le 14 avril 2019, il a remporté le Masters d'Augusta, son quinzième titre du Grand Chelem aux Etats-Unis. A 43 ans, personne ne pensait que ce grand champion atteindrait à nouveau ce niveau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.