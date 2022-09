Timbres, monnaie, gadgets, tout change

Ce vendredi matin, dans une boutique londonienne, on a cherché un mug au visage de Charles III. En réalité, ils sont introuvables. Dans un autre magasin, c'est le même constat. "On a le prince Harry, on a aussi le prince William, mais on attend des mugs avec Charles III", explique le vendeur. Il n'y a pas que les mugs ou les cartes postales qui vont devoir changer ces prochains mois. En effet, dans les poches des Britanniques, plus de quatre milliards de billets et 30 milliards de pièces à l'effigie d'Elizabeth II circulent aujourd'hui. La presse britannique l'affirme, cela pourra prendre au moins deux ans. Ajouté à la livre sterling, toutes les autres monnaies de certains pays du Commonwealth, devront faire apparaître le visage du nouveau roi Charles III. Ces changements, les Britanniques les constateront jusque dans la rue sur les plaques d'égout ou les casques des bobbies. Le nouveau roi aura ses propres initiales. Modifier tous ces symboles aura forcément un coût. Mais il est impossible de le connaître précisément. C'est un secret royal. TF1 | Reportage T. Leproux, J. Corbillon, H. Massiot