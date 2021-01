Tintin : la couverture originale du "Lotus bleu" aux enchères

Le prix d'une couverture du "Lotus bleu" d'aujourd'hui est à moins de quinze euros. Mais une autre de 1936 est estimée à plus de deux millions d'euros. Il s'agit du dessin original. Une histoire incroyable. Dans quelques heures seront vendus aux enchères à Paris différents objets dédiés à Tintin et Hergé son créateur. Parmi eux figure cette affiche unique qui devait servir à la couverture d'origine de l'album le "Lotus bleu", mais elle n'a pas été choisie. Plus de 50 ans après, on a retrouvé le dessin par hasard dans un tiroir. "Tintin est passé au niveau hors des BD" a expliqué Vincent Wagner, responsable de la librairie "Bulles en tête !" Certains lecteurs ont également réagi à cette nouvelle. Pour cette œuvre, Hergé s'est servi d'encres de Chine, de gouache et d'aquarelles. Comme pour un tableau de peintre, les dessins des bandes dessinées servent de nos jours à des placements financiers. Pour le "Lotus bleu", on saura dans l'après-midi le montant de sa vente hors norme.