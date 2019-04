Les tiques se propagent dans les grandes villes

Après les tiques des champs, voici qu'apparaissent les tiques des villes qui sont de plus en plus présentes. Il faut faire attention puisqu'elles transmettent la maladie de Lyme qui est une maladie grave. Une fois au contact de l'épiderme, le parasite s'y accroche. De ce fait, lors des balades en forêt, une sensibilisation sur l'utilisation de la tire-tique est menée. Si la maladie de Lyme peut se traiter à l'antibiotique, son disgnostic reste encore dur à établir pour les médecins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.