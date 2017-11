Tir de missile nord-coréen : Emmanuel Macron dénonce un acte irresponsable

Le mardi 28 novembre 2017, la Corée du Nord est parvenue à lancer un nouveau tir de missile balistique intercontinental. Emmanuel Macron a condamné ce nouvel essai nucléaire qualifié d'irresponsable. Le président de la République a affirmé que cela renforcerait la détermination à augmenter la pression sur Pyongyang et la solidarité entre les partenaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.