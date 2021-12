Tirage de l’Euromillions : un déplacement exceptionnel à Bruges

Ce vendredi matin, l'Hôtel de ville de Bruges (Belgique), s'est transformé en coffre-fort. La gigantesque machinerie de l'Euromillions s'est installée sur les lieux, à l'abri des regards, pour un tirage au sort exceptionnel. Un ingénieur est venu étudier la pièce, le sol, et il a fallu de nombreux ajustements pour garantir un résultat optimal. "Il faut couper les sonneries du beffroi pour éviter qu'on l'entende durant le tirage. Depuis juin, on travaille dessus de manière acharnée", explique le responsable de tirage, Augustin Aghmate. Si la ville de Bruges a réussi cet exploit, c'est que des recherches ont montré que la toute première loterie en Europe et même dans le monde, a eu lieu ici, en 1441. C'est donc pour son 580ème anniversaire qu'elle retourne sur son lieu de naissance. Pour 130 millions d'euros, la gérante du plus important point de vente de la ville a même organisé un groupe de joueurs. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette