Tirs mortels lors d'un refus d'obtempérer à Vénissieux

C'est un nouveau refus d'obtempérer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre policiers se sont apprêtés à contrôler un véhicule signalé volé sur un parking de Vénissieux. Selon la police, le conducteur a enclenché la marche arrière et a percuté un des fonctionnaires. Celui-ci a été projeté sur le capot. Deux policiers ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur le conducteur et le passager de la voiture. Un des occupants de la voiture a été tué, un autre très grièvement blessé. Les deux policiers ont été placés en garde à vue en attendant d'en savoir plus. Ce vendredi matin, la plupart des habitants de Vénissieux sont sonnés et refusent de s'exprimer. D'autres tentent de comprendre. Pour le syndicat de police Alliance, les fonctionnaires n'avaient pas d'autre choix que de tirer. "Le collègue qui a été percuté délibérément, volontairement, était déjà sur le capot de la voiture. Il a fait comme il pouvait pour essayer d'arrêter la voiture", affirme Alain Barberis, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale Rhône. Le passager du véhicule a succombé à ses blessures. Le conducteur est, lui, en état de mort cérébral. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, S. Thizy