Titanic : le mystère du naufrage enfin dévoilé ?

Cette année, Météo France a repris les investigations et les experts sont unanimes. La nuit du drame, il faisait anormalement doux. "La fonte de la banquise est arrivée très tôt et les icebergs ont dérivé plus tôt que prévu vers le Sud, ce qui fait que cette fois-ci, il y en avait plein", nous explique Marie-Hélène Pépin, cheffe du département documentation à Météo France. Plus de 25 icebergs d'au moins 60 mètres de haut se trouvaient dans cette zone. L'horizon était dégagé, pas de brume, pas de brouillard, alors, pourquoi personne n'a repéré cet iceberg. Aujourd'hui, la piste privilégiée est celle d'un effet d'optique : la brume de fée. Selon Marie-Hélène, c'est "une superposition de mirages qu'on observe en région polaire et ça crée une espèce de couche d'une hauteur de 30 mètres dans laquelle on ne voit rien à part du brouillard. Les objets sont indiscernables". Et c'est pour cela que, depuis la passerelle à 23 mètres au-dessus de l'eau, le capitaine du Titanic n'aurait jamais pu voir l'iceberg à temps. Car les enquêteurs le savent, le paquebot naviguait beaucoup trop vite, à plus de 40 km/h. TF1 | Reportage A. Basar, L. Croix