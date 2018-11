"Avec toi..." : l'hommage de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday

Depuis son concert au Grand Rex, Sylvie Vartan chante des chansons de Johnny Hallyday dans tous ses spectacles. Devant la ferveur et l'émotion du public, elle a décidé de sortir un album, "Avec toi...", en hommage à celui qui a partagé près de 20 ans de sa vie. "De rendre hommage à Johnny c'était quelque chose d'important, indispensable et tout à fait logique", a-t-elle confié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.