Toiles de Mayenne, deux siècles de savoir-faire

Non loin de la petite ville de Mayenne, dans un département du même nom, se trouve un village né dans un écrin de nature, autour d'une manufacture. Avant la Révolution, il n'y avait qu'une abbaye autour de cet étang. Il y a plus de deux siècles, les ancêtres de Raphaël Denis ont choisi cet endroit pour construire une usine, puis son village tout autour. Industriels utopistes, ils avaient construit des logements ouvriers, et même, du jamais-vu entre guerres, des maisons individuelles pour le bien-être des employés. Ce village est un peu une bulle hors du temps pour les clients, les habitants et les visiteurs de Fontaine-Daniel. Mais pour vivre avec son temps, l'entreprise du village, en grande difficulté, a dû être rachetée. Jérôme Couasnon, PDG des Toiles de Mayenne, n'a pas voulu voir disparaître l'outil et le savoir-faire de l'entreprise. On a donc relancé les métiers à tisser et avant la retraite, les anciens transmettent les ficelles du métier. Le geste juste à chaque étape, c'est ce qui importe pour perpétuer la réputation des Toiles de Mayenne. TF1 | Reportage L. Giraudineau, S. Guerche