Toilettes publiques, si difficile d'en trouver

Ils ne font pas la queue pour une star de cinéma ou pour un concert, mais bien pour se rendre aux toilettes. À Strasbourg (Bas-Rhin), on compte une toilette publique pour 16 500 habitants. C’est trois fois moins que la moyenne nationale, et loin derrière les bons élèves comme Paris, Grenoble ou Rennes. Quand les toilettes publiques manquent, on se tourne tout de suite vers les commerces. Si on ne consomme pas, les commerçants ont le droit de refuser l’accès aux toilettes de leur établissement. Dominique, lui, il accepte, mais il n’est pas contre un petit geste de la part des clients. Dans d’autres établissements, c’est bien plus strict. Sur un ticket de caisse, le code d’accès aux toilettes y est inscrit pour être sûr que les utilisateurs ont consommé. Une proposition de loi veut démocratiser leur accès dans l’espace public, avec une toilette pour 2 500 habitants. Parfois, accéder au trône n’est pas qu’un privilège de monarque. Tf1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth