Tokyo : un thon vendu aux enchères pour 129 000 euros

Au Japon, un thon de 211 kilogrammes a été adjugé à 129 000 euros. C'était lors de la traditionnelle vente du Nouvel An à Tokyo. Le spécimen réputé pour sa chair a été acheté par un chef étoilé et un grossiste japonais. Dans le petit monde du thon, il est l'équivalent d'une toile de van Gogh ou de Monet. Un chef d'œuvre de chair tendre et rouge qui fondra d'ici peu dans la bouche de quelques heureux et richissimes élus. Le spécimen est un beau bébé de 211 kilogrammes. Pour se l'offrir, un chef étoilé au Michelin a déboursé une somme aussi piquante qu'un morceau de wasabi, dix-sept millions de yens. Avec environ 129 000 euros, imaginez-vous au marché, cela fait 611 euros le kilogramme de thon. Le roi des thons du Pacifique a été découpé en fines tranches qui seront savourées dans des restaurants basés à Tokyo, mais aussi à New York ou à Los Angeles. L'addition est salée comme de la sauce au soja, mais encore loin du record établi. Un thon s'était vendu en 2019 pour 2,7 millions d'euros. Mais quand on aime, on ne compte pas. Au Japon, remporter un thon aux enchères porte bonheur. TF1 | Reportage G. Brenier, I. Pawlowski