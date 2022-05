Tom Cruise fait décoller la Croisette

Peu d’acteurs déplacent autant les foules, et aucune star n’avait encore eu droit à Cannes aux honneurs de la Patrouille de France. Il faut s’appeler Tom Cruise pour créer autant d’émois. "Il est très beau, très cool. C’est une soirée merveilleuse", affirme un fan. Toute la journée, les fans ont vécu au rythme des allées et venues de la star. D’abord, une arrivée spectaculaire en hélicoptère, puis un passage furtif en voiture, le temps d’apercevoir un demi-bras. L’attente a parfois été longue, sous un soleil de plomb. Mais pas de quoi saper le moral des troupes. Avec une révision du tube de "Top Gun", une petite revue de presse à la main, et enfin l’apparition du célèbre Tom Cruise. "Ça valait le coup d’attendre", avoue l'une de ses fans. Cet acteur n’est pas venu à Cannes depuis 30 ans. Il a fait le déplacement pour présenter la suite de "Top Gun", mais également pour recevoir une Palme d’honneur. Il est réparti dans la nuit après avoir mis le feu à la Croisette. TF1 | Reportage S. De Vaissière, R. Roiné