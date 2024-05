Tomates bio : polémique sur les serres chauffées

L'heure est à la récolte pour ce maraîcher en agriculture biologique. Ses tomates ont été plantées en fin janvier. Ici, les légumes poussent en hiver sous une serre chauffée au gaz naturel à 17 degrés. Cela peut paraître étonnant, mais c'est tout à fait légal. La réglementation a même été assouplie. Gilbert Brouder peut donc commercialiser ses tomates un mois plus tôt. C'est l'opportunité d'être plus rentable notamment face à une concurrence qu'il juge déloyale. Et cela se vérifie en supermarché. Les tomates se font une place dans les rayons, mais côté bio, elles arrivent d'Espagne. Alors, vaut-il mieux avoir du bio chauffé sous serre mais français ? Les consommateurs sont partagés. "C'est totalement incohérent par rapport à l'éthique du bio et de l'écologie", estime une consommatrice. Sur cette autre exploitation en agriculture biologique, le message est affiché dès l'entrée de la serre : "La saison des tomates, c'est de juin à octobre". Pour ce maraîcher, le bio est tout simplement incompatible avec les énergies fossiles. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, M. Pirckher