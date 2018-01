A Saint-Barth, la tombe de Johnny Hallyday est constamment fleurie

Voilà déjà un mois que le rockeur français, Johnny Hallyday repose désormais à Saint-Barthélémy aux Antilles. Certains fans n'hésitent pas à faire des milliers de kilomètres pour venir se recueillir sur sa tombe où ils peuvent croiser sa veuve, toujours présente sur l'île. Au rythme des allées et venues des fans de Johnny Hallyday, sa dernière demeure est toujours fleurie. Læticia Hallyday s'y rend tous les jours et découvre les cadeaux et les messages laissés sur la sépulture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.