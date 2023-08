Pyrénées-Atlantiques : une tombola pour gagner un restaurant !

Depuis le début du mois, dans ce restaurant d'Uzos (Pyrénées-Atlantiques), il n'y a pas que l'addition que l'on vous tend en fin de repas, il y a également les règles du jeu d'une tombola un peu spéciale. Coût du ticket, 50 euros. Le gros lot, c'est ce restaurant. Fonds de commerce, 150 000 euros. Carey Lucas et son mari Vincent s'en séparent, ils vont prendre leur retraite. Cette idée est la seule solution qu'ont trouvée ces propriétaires pour passer la main. Malgré deux ans de visites, la vente du restaurant ne s'est jamais concrétisée. Pour que le tirage ait lieu, un impératif : vendre au moins 3 000 tickets. Une centaine s'est écoulée pour l'instant. Et parmi les premiers participants, Liza Alexandre, la serveuse. Mais la concurrence est rude, la tentation de jouer est à portée de main des clients. Ouverte à tous, la vente des tickets prendra fin le 31 octobre. D'ici là, pour les propriétaires comme les joueurs, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. TF1 | Reportage M. Beringer, B. Sisco