Tomme de montagne, un fromage aux saveurs authentiques

À Saint-Étienne-de-Tinée, dans les Alpes-Maritimes, le marché est riche en produits locaux aux saveurs authentiques. C'est le cas des tommes de montagne de Jean-Claude Fabre. Des fromages qui remplissent ses étals en période estivale. Certains de ses fidèles clients en raffolent depuis une vingtaine d'années. Et chacun a sa façon de déguster son fromage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.