Les tondeuses sont de sortie dans les jardins

Avec l'arrivée du printemps, nombreux sont ceux qui commencent à s'occuper de leurs jardins. La tondeuse à gazon est donc de sortie. Et comme à chaque année, les magasins de motoculture sont fortement sollicités pour la révision et la réparation de ces engins. Leur remise en marche réserve parfois de mauvaises surprises. Pour éviter ces désagréments, certains préfèrent remplacer leur vielle tondeuse par un modèle plus récent. Et c'est parti pour six mois de jardinage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.