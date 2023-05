Tondre sa pelouse, quelles sont les règles ?

Quoi de plus beau qu'une pelouse fraîchement tondue ? Un espace vert délicat, mais pour cela, il faut souvent passer par le bruit assourdissant de la tondeuse. Mais attention, les amoureux du jardinage et du bricolage doivent tous, sans exception, respecter la réglementation. A savoir qu'aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition, ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Pour bichonner sa pelouse, il y a donc des règles strictes. Par exemple, du lundi au vendredi, la tondeuse est autorisée presque toute la journée. Pour les outils à portée de main, Xavier est un As du bricolage. Mais pour lui, c'est promis, pas question de faire n'importe quoi, n'importe quand. Pour ce qui est du samedi, là encore, un planning est à respecter. De neuf heures à midi et de quinze heures dix-neuf heures sous peine d'une amende de 68 euros. Et en plus de ces règles, préfectures et mairies peuvent localement ajouter des restrictions. Pas toujours facile donc de s'y retrouver. Enfin, les dimanches et les jours fériés, les travaux bruyants à la maison, c'est de dix heures à midi uniquement. Alors pour cet après-midi, il vous reste une solution, mais ça risque d'être un peu plus long. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Délannes