Tonte des moutons : où va la laine collectée ?

Dans toutes les bergeries ardéchoises, c'est un signe qui annonce l'arrivée du printemps. Confortablement installée, une brebis se voit débarrassée de sa toison hivernale. Une tonte importante car dans quelques jours, ces animaux quitteront la bergerie pour pâturer en plein air. Avec la chaleur du printemps, si elles gardaient leur toison, elles auraient un choc thermique, explique François Blache, éleveur de brebis. Dans l'Hexagone, 90% de la laine produite par les éleveurs est jetée à la poubelle faute de débouchés dans la filière textile. Mais en Ardèche, ces toisons seront bientôt livrées à une coopérative. "C'est toujours plus valorisant pour nos produits et pour le territoire", affirme François. A Saint-Pierreville, on retrouve l'une des dernières filatures françaises de laine. Depuis 1982, elle transforme chaque année 60 tonnes de toisons issues des élevages d'Ardèche. Elles serviront à fabriquer des oreillers et des matelas 100% made in France. Une valorisation de la laine locale qui a permis de créer 50 emplois et d'offrir un complément de revenus à 2 000 éleveurs dans la région.