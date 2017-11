Les banques alimentaires ont lancé leur collecte

Ils sont 129 000 bénévoles à se mobiliser avec leurs gilets orange pour la collecte annuelle des Banques alimentaires. La traditionnelle opération caritative a démarré le vendredi 24 novembre 2017 dans les supermarchés. Cette année, les besoins se concentrent notamment sur les conserves. En 2016, la générosité du public a permis de récolter l'équivalent de 24 millions de repas pour les plus démunis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.