Top départ de la quatrième édition de l'élection du Plus Beau Marché de France : à vos votes

Vous êtes très nombreux à l'attendre. Le top départ de la quatrième édition de l'élection du Plus Beau Marché de France a été donné ce lundi. Les règles de vote restent toujours les mêmes que celles des saisons précédentes. Pour commencer, rendez-vous sur le site www.tf1etvous.fr. Ensuite, vous arriverez à l'onglet "Votre Plus Beau Marché saison 4". Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pouvez découvrir la liste des 24 régions en lice. Choisissons au hasard l'Aquitaine. Si vous aimez les marchés qui se trouvent là-bas, cliquez dessus et vous accèderez directement au site "Sud-Ouest" qui a sélectionné cinq marchés de la région. Puis, ce sera à vous de voter pour celui que vous aimez le plus. Le principe est le même pour les autres régions. Notez que vous avez un mois pour voter. Le site est ouvert dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au mercredi 21 avril. L'annonce des 24 lauréats régionaux se fera le vendredi 23 avril. Que les meilleurs gagnent.