Top départ du rallye historique de Monte-Carlo

C'est un défilé qui ne passe pas inaperçu. Dans les rues de Reims (Marne), jeudi après-midi, 120 voitures de sport toutes âgées de plus 40 ans, parties pour cinq jours et cinq nuits sur les routes du rallye historique de Monte-Carlo. Tous ces bolides ont tous participé au moins une fois au rallye comptant pour le championnat du monde. Cette Citroën Dyane 6, par exemple, a participé à l'édition de 1976. D'autres modèles ont multiplié les victoires dans les années 70. Quel que soit le palmarès, ils font tous rêver les passionnés. "C'est un peu nostalgique, on a connu ça quand on était gamin", "ça fait plaisir de voir que des gens ont encore bien entretenu leurs voitures". Ludovic et Fabien prennent du plaisir au volant d'une petite Peugeot 104. "C'est notre semaine de vacances entre copains. On n'a pas besoin d'une grosse voiture pour se faire plaisir. Avec une petite voiture comme ça, on arrive, c'est très populaire et on prend du plaisir à rouler", lancent-ils. Dans les rallyes historiques comme celui-ci, le classement se fait sur la régularité au plus proche d'une moyenne de 50 km/h. Mais ce n'est pas facile pour autant, même pour l'ancien champion Bruno Saby, vainqueur à Monte-Carlo en 1988. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly