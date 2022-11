Tornade dans le Finistère

Ce vendredi matin, Hélène, fermière de Plovan (Finistère), reste sous le choc. En moins d’une minute la veille, une tornade s’abat sur son jardin. Son cabanon et une partie de sa toiture s’envolent. Ses animaux non plus ne sont pas épargnés. "C’est une catastrophe ! J’ai perdu au moins six poules et une brebis que j’aimais bien", se plaint-elle. Heureusement, depuis jeudi, elle peut compter sur ses voisines venues prêter main-forte. Jeudi, une trombe marine se déplace sur terre et se transforme en tornade. À l’intérieur de la colonne de vent et d’eau, les vents atteignent 150 km/h. René, un habitant de la ville, n’avait jamais vu une telle scène. "Le temps de cligner les yeux, c’était fini. Il y a eu un grand coup de vent et un coup de tonnerre", commente-t-il. Au total, une dizaine de maisons sont touchées. Maintenant, l’heure est au nettoyage, puis viendront les longues démarches d’indemnisation. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte