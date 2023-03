Tornade en centre-ville

Des milliers de débris sont projetés dans le ciel. Une partie du toit de cet entrepôt a été détruite. Les vents soufflent fort au-delà des 170 km/h, il ne faut que quelques minutes pour provoquer des dégâts très importants. Le toit de ce bâtiment a été arraché, et il n'est pas le seul à avoir été endommagé. Le porte-parole des pompiers, Michael Chee, rapporte : "dix-sept immeubles dans la zone d'impact ont été inspectés par les pompiers de Montebello, onze d'entre eux sont considérés comme dangereux à cause des dommages qu'ils ont subis ; l'électricité est coupée dans la commune actuellement". Le phénomène météo n'a fait aucune victime. Une femme légèrement blessée a été hospitalisée. C'est la tornade la plus puissante à frapper la banlieue de Los Angeles en 40 ans. TF1 | Reportage T. Misrachi, I. Azencot