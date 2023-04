Tornade Saint-Jean-de-Sauves : une nouvelle inquiétude pour les heures à venir ?

À Saint-Jean-de-Sauves, le vent continue de souffler. Selon notre envoyée spéciale, Cécile Madronet, il devrait encore souffler durant l'après-midi. Alors pour sécuriser les toitures et éviter que les tuiles s'envolent ou que les dégâts s'aggravent, les pompiers travaillent le plus vite possible. À noter que la mini-tornade s'est produite un petit peu avant dix heures ce vendredi. Elle n'a duré qu'une quinzaine seconde, mais ce court moment a suffi à faire des dégâts dans le centre du village. En effet, certaines toitures de maisons et de commerces ont été emportées. Dans de pareils cas, la soudaineté du vent et de l'événement a effrayé les habitants. TF1 | Duplex C. Madronet