Tornades en série : comment expliquer le phénomène ?

Ce lundi matin, à Beuzeville (Eure), il a fallu faire venir des grues pour relever les semi-remorques retournés par les tornades. Un peu plus loin dans la ville, la maison de vacances de Patricia Ghanassia se trouvait aussi sur la trajectoire de la tornade. "Heureusement, nous n'étions pas avec nos petits-enfants présents dans la maison, parce que là, c'était sûr qu'on n'aurait pas pu en échapper", s'exprime-t-elle. La tornade a aussi dévasté le centre de contrôle technique. Des vents tourbillonnants et 200 000 euros de dégâts. Alors comment se créent ces tornades ? "On a de l'air chaud au sol, de l'air froid qui nous arrivait par le nord-ouest en altitude. La confrontation de ces deux masses d'air favorise le développement des nuages instables, des nuages d'orage." Les tornades sont-elles prévisibles ? Elles ont une durée de vie très courte, environ 15 à 30 minutes. Il est donc impossible de dire quand elle va démarrer, où elle va toucher, comment elle va se déplacer. Selon les spécialistes, une dizaine de tornades frappent l'Hexagone chaque année. TF1 | Reportage N.Ly, A. Lebranchu, A. Santos