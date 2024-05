Tornades en série : des villes dévastées

Sur son passage, il ne reste plus rien. Un couloir est dévasté. À quelques mètres près, des habitations balayées ou intactes. Là voici quelques minutes avant, filmée depuis une voiture. La vitesse de la tornade est d'au moins 90 km/h. Autour, plus un bruit. Jane a tout juste eu le temps de se réfugier dans sa cave : "Ça a duré dix à quinze secondes. C'était vraiment effrayant. Je me suis cachée contre le mur". Des silos d'une dizaine de mètres de haut sont arrachés. Les éoliennes sont pliées en deux. Certains objets ont même été déplacés à 160 kilomètres de là par la tornade. Au moins cinq personnes sont décédées et 35 autres blessées. Les survivants, eux, récupèrent le peu d'affaires encore intactes : "Tout le monde criait, pleurait, tout s'effondrait sur nous. On a de la chance d'être encore en vie". Dans la région, plus de 20 tornades ont été répertoriées en seulement 24 heures. TF1 | Reportage L. Cloix