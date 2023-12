Tornades en série : six morts dans le Tennessee

Une tempête gigantesque a fait s'abattre une pluie d'éclairs sur le Tennessee la nuit du samedi, provoquant des incendies. Six personnes au moins ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées. Plus tôt dans l'après-midi, des tornades avaient frappé cet État du Sud-est des États-Unis. La commune de Clarcksville s'est trouvée sur le chemin de ces monstres climatiques. Dans un quartier, un habitant s'inquiète pour les occupants d'une maison fracassée par la chute d’un arbre. Il demande : "Les gars, tout va bien ?". Avec une tornade à quelques mètres près, votre habitation est soit dévastée, soit épargnée. Une habitante filme avec angoisse l'arrivée de la tornade. Sa maison ne sera pas touchée, mais d'autres n’ont pas eu cette chance. Ce dimanche matin, la tempête poursuit sa route vers le nord-est des États-Unis. Près de 56 millions d'Américains sont concernés par une alerte inondation. TF1 | Reportage D. Piereschi