Tornades meurtrières : le choc et la sidération aux Etats-Unis

Ils sont maintenant sans abri et cherchent à sauver le peu qu'il reste de leurs propriétés. À Mayfield, 10 000 habitants, la solidarité s'organise, mais les survivants sont abasourdis. Voitures, habitations, meubles... il n'en reste plus rien. "Vous voyez cette pièce, c'est la chambre où mon épouse se trouvait au moment de la tornade. Les murs se sont envolés", raconte un homme. La maison s'est effondrée sur le couple. Il lui a fallu deux jours de recherche avant de retrouver sa femme dans un centre d'accueil. Il est encore sous le choc. "Quand les pompiers m'ont récupéré, j'étais couvert de sang", poursuit-il. D'autres viennent sauver ce qu'il reste de leurs souvenirs de famille. Un album ou des photographies, certains ont été emportés très loin par les tornades. Les autorités sont encore dans la recherche de survivants. Dans une usine de bougie, sur les 110 employés présents ce soir-là, 40 ont été sortis des décombres. Mais depuis dimanche matin, seuls des corps sans vie y sont retrouvés. Devant une église en ruine, les fidèles se retrouvent pour célébrer une messe en plein air. Beaucoup craignent que le bilan officiel s'alourdisse. TF1 | Reportage B. Christal, C. Ingold