Torréfacteurs, en quête de l’arôme parfait

Pourquoi le café serait-il meilleur à Bourg Saint-Maurice (Savoie) ? Dans un morceau de bois réside une partie du secret. Guillaume est torréfacteur. Sa machine date de 1935. A quelques mètres de là, dans son atelier, il y a des sacs remplis de grains verts. La torréfaction dure entre neuf et quinze minutes à une température de 200 degrés environ. A l'intérieur, les grains sont cuits pour faire ressortir tous les arômes d'un café qui se boit. Avec une sonde, Guillaume et sa femme recherchent la perfection, un art pour cet ancien pizzaiolo de Montpellier et un coup de foudre aussi. "On est venu en vacances ici. J'ai vu la machine et j'ai dit : c'est ce que je veux faire !". Née à Madagascar, Christelle replonge dans ses souvenirs à 42 ans. "Pour moi, c'est simplement magnifique", dit-elle. Le couple a dû apprendre le métier avec l'ancien propriétaire et aussi sélectionner ses fournisseurs. Saisi par cette odeur de café frais, le patron aime conseiller ses clients comme un œnologue. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand