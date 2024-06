Torrent de boue : dans le hameau enseveli

C'est un hameau coupé en deux depuis vendredi par la force du courant. À l'image de cette chapelle dont certains bancs sont toujours en suspens au-dessus du torrent, ces maisons en ruine dont on distingue encore les pièces de vie, et certains meubles qui semblent avoir été épargnés. D'autres maisons sont complètement ensevelies ; seul le toit laisse deviner leur présence. Après dix minutes de vol, nous arrivons au sol pour observer les dégâts de plus près. Il n'y a qu'à tourner la tête pour voir du mobilier échoué parmi les milliers de rochers. Le site est toujours très instable, il nous faut repartir. À quelques kilomètres de là, nous découvrons les routes arrachées, comme cette passerelle. Ils isolent les hameaux alentour où les habitants sont toujours bloqués. TF1| Reportage É. Regaud, S. Thizy