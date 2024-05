Torrents de boue : plus fréquents et plus violents ?

Cyril ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Dans sa maison, il ne reste plus rien. L'eau est montée à plus d'un mètre. "Notre maison, c'est notre vie. On a travaillé pour avoir tout ce qu'on a", se plaint-il. Dimanche après-midi, de la grêle et une pluie torrentielle se sont abattues dans le village de Trélou-sur-Marne (Aisne). Un déluge de pluies de plusieurs heures. Près de 80 millimètres d'eau ont été enregistrés, l'équivalent d'un mois de précipitations. Toute la nuit, les interventions se sont succédé pour les secours. Soixante maisons ont été sinistrées. Les dégâts sont colossaux. Les routes n'ont pas été épargnées. Le torrent de boues a même arraché le bitume. C'est dans des vignes en amont que le torrent a débuté. L'eau a raviné entre les pieds des raisins. Les cinq hectares de parcelles d'Antonin Servenay sont totalement détruites : "C'est le coup de massue. On ne peut plus rien faire. La nature l'a encore remporté". Tous espèrent la reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman