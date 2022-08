Toujours autant d'émotion 24h après en Corse

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était en Corse dès jeudi soir. Ce vendredi matin, il s'est rendu dans un camping sinistré à Calvi. Il a annoncé que l'état de catastrophe naturelle sera déclenché mercredi. La vie reprend dans la commune, même si l'émotion n'est pas retombée. Forcément au réveil, le petit-déjeuner a une toute autre saveur. "Je me sens soulagée. La famille a bien dormi" ; "On s'est réveillés tranquille", ont confié les habitants. Pas de vent, des orages moins virulents et des pluies moins intenses ont touché Calvi cette nuit. Aucune intervention majeure des pompiers n'a été constatée. Ce vendredi après-midi, l'alerte a été levée. Les vacances peuvent enfin recommencer. Les touristes veulent profiter, même si les souvenirs du violent orage sont encore dans tous les esprits. À Calvi, des dizaines de voitures ont été endommagées. Certains ne sont pas prêts d'oublier ce qu'ils ont vécu. "J'ai 19 ans et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est une expérience douloureuse. Je suis encore un peu choqué", a affirmé un jeune du quartier. Ils ont attendu ces vacances toute l'année. Il aura fallu moins d'une heure à l'orage pour venir en partie les gâcher. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Sebire, J. Clouzeau