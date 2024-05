Toujours des barrages et un quotidien perturbé

Se frayer un chemin entre les barricades, chercher de l'essence dans des stations réquisitionnées ou en rupture de stocks. Après la visite présidentielle, dans la rue, la situation reste la même, et le quotidien des habitants, à bout, ne s'améliore pas. "Les gens sont calfeutrés partout, ils ne veulent pas sortir de leur maison", raconte un citoyen. Malgré les renforts de gendarmes et de policiers, les loyalistes maintiennent leurs propres barrages. "Ce n'est pas nous qui avions déclenché le conflit et on est là pour protéger nos familles", dit l'un d'entre eux. De l'autre côté, les indépendantistes, eux, parlent d'un dialogue de sourds avec le chef de l’État et refusent de quitter les lieux. "En aucun moment, il ne parle de ce que nous, on revendique : le dégel du corps électoral, point barre", disent-ils. Après douze jours d'émeutes, il n'y aura pourtant pas d'autres choix que de reconstruire un destin commun, même si entre les Calédoniens, le fossé semble se creuser un peu plus chaque jour. S. Bourgriou, L. Gorgibus, F. Maillard