Pas toujours facile au quotidien pour les gauchers

On estime que 25% des gens sont gauchers à la naissance, mais 15% seulement le restent à l'âge adulte. Si ceux-ci étaient brimés autrefois, de nos jours, ils ne sont plus considérés comme des anormaux qu'il faut corriger. Malgré tout, ils ont encore du mal à passer la vitesse d'une voiture ou à valider un ticket de métro. Et les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer pourquoi c'est l'hémisphère droit du cerveau qui domine chez les gauchers.