Toujours des températures estivales dans le Gers

Pendant que certains jouissent de la fraîcheur matinale sur les berges du lac de Fleurance, d'autres s'adonnent à la pêche. Avec 23° C de température ce mardi matin, les derniers vacanciers en ont profité pour faire leurs courses au marché. Sur les étals, les fruits et légumes sont très frais. Ils affichent encore toutes les couleurs de l'été. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 32 à 33° C dans le Gers.