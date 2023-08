Toujours plus chaud !

Une terrasse quasiment vide après la chaleur des derniers jours. Mais ce jeudi matin, un vent de fraîcheur a encouragé les clients. Une buvette ne dispose que d'une terrasse en plein soleil de midi à 19 heures. Résultat : un carnet de réservations anormalement vide. La chaleur dépasse les 30 degrés à Lyon depuis plus d'une semaine. Une situation éprouvante pour Christiane. "Des maux de tête, le cœur qui tape, l'épuisement", se plaint-elle. "A mon âge, c'est un peu difficile à supporter", confie un autre passant. Mais malgré les températures, Arthur, lui, continue d'aller au travail tous les matins à vélo. D'autres préfèrent opter pour le maillot de bain. A l'entrée de la piscine du Rhône, Michelle est la première arrivée, 30 minutes avant l'ouverture. Dès 10h30, la file d'attente est impressionnante. "On essaie de chercher les choses à faire avec les enfants qui rafraîchissent", lance une mère de famille. Ce jeudi, le thermomètre atteindra 35 degrés et frôlera les 40 la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Agi, S. Thizy