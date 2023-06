Toujours plus compliqué de trouver un médecin traitant

Laetitia Suares a trois enfants et un problème à résoudre. Chaque fois qu'elle appelle un cabinet médical, elle reçoit immanquablement la même réponse. Impossible pour elle de trouver un médecin traitant dans son secteur. Comme elle, de plus en plus de Français n'ont pas de médecin traitant en zone rurale comme en zone urbaine. Le docteur Dupouy a connu les deux et les journées qui se prolongent tard le soir. Elle accepte de nouveaux patients, mais dans une certaine mesure. Environ deux généralistes sur trois refusent désormais de devenir médecin traitant pour de nouveaux patients. Hors parcours de soins, le malade devra donc payer plus cher. Pour une consultation à 25 euros, l'Assurance maladie rembourse 16,50 euros si c'est votre médecin traitant, mais seulement 6,50 euros dans le cas contraire. Près de 12% des Français sont sans médecin traitant, un chiffre en hausse constante. Dans les locaux de l'Assurance maladie de Gironde, le sujet préoccupe notamment pour les malades chroniques. L'Assurance maladie a lancé plusieurs chantiers pour améliorer la prise en charge. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux