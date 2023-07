Toujours plus de ralentisseurs !

Voilà un plaisir dont se passeraient volontiers notre dos et nos amortisseurs. À Toulouse (Haute-Garonne), les dos-d'âne, les gendarmes couchés, les ralentisseurs, appelez-les comme vous voulez, sont de plus en plus nombreux. Et ce n'est pas qu'une impression. Depuis le début de l'année, 112 coussins berlinois ont déjà été installés à Toulouse. Dans les voitures, ça bouscule, et dans la rue, ça irrite les riverains. Un habitant nous raconte : " ça ralentit pas mal, mais il y a 30 mètres à peu près d'écart entre les uns et les autres". L'explication, c'est que les ralentisseurs sont le meilleur moyen de réduire la vitesse, et d'étendre ainsi les zones de circulation à 30 km/h. Le problème, c'est que tous les ralentisseurs ne sont pas conformes. La norme c'est dix centimètres, et pas plus. À l'Automobile Club du Midi, on reçoit régulièrement des signalements de ralentisseurs illégaux, et même parfois dangereux. Les ralentisseurs non conformes ont été installés il y a des années. Ils devraient être remplacés prochainement. TF1 | Reportage P. Michel